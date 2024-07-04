نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تعاقد الاتحاد مع دي بروين في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن تطورات تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع البلجيكي كيفين دي بروين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف.

وارتبط دي بروين بالرحيل عن الفريق المانشستراوي بعد وصول عروض مختلفة من عمالقة أوروبا له من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

وذكرت التقارير الصحفية أن نادي الاتحاد يرغب في تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع دي بروين لاعب مانشستر سيتي الحالي للمنافسة بقوة على الألقاب المختلفة في الموسم القادم.

تفاصيل رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي

ووفقًا لما قاله الصحافي الايطالي رودي غاليتي فإن نادي الاتحاد قد توصل لاتفاق شفهي مع دي بروين، للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن نشهد دي بروين في الموسم الجديد رفقة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي اللذان يلعبان لصالح العملاق الجداوي.