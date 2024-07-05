نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع قومي لتطوير التحكيم المصري بتوجيهات وزير الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي عبد الناصر زيدان مفاجأة قوية بشأن تطوير التحكيم المصري خلال الفترة القادم، مثلما حدث مع مع المدربين.

مشروع قومي لتطوير التحكيم المصري بتوجيهات وزير الشباب والرياضة

وقال الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس، أن هناك إجراءات قادمة لتطوير الحكام المصري مثلما ماحدث في المشروع القومي للمدربين.

وأكد:" أنه سيكون المشروع القومي للحكام، تحت توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وواصل: " أن الوزير يريد عودة الحكام المصريين لمكانتهم الطبيعية من خلال بعض التدريبات والبرامج الخاصة التأهيل".

واختتم قائلا: "نحتاج لـ 250 مليون جنيه من أجل تطوير التحكيم، الذي يحتاج جهدا كبيؤل، لتطوير الرياضة المصرية".

