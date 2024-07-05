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أحمد جودة - القاهرة - وقع اختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام على أميرة يوسف مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للكرة النسائية.

أميرة يوسف تقود منتخب مصر للكرة النسائية

ويعاون أميرة يوسف كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى.

وأكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على ملف الكرة النسائية، دعمها للجهاز الفني الجديد، مشيرة إلى أن الاختيار خضع لمعايير متعددة بالتشاور مع الإدارة الفنية للاتحاد، برئاسة الكابتن علاء نبيل، في مقدمتها رخصة التدريب والكفاءة الفنية لتطوير منتخبات الكرة النسائية وفقًا لرؤية الاتحاد.

والجدير بالذكر أن أميرة يوسف المدير الفنى لمنتخب مصر حصلت على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.

ويعقد الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لتحديد برنامج عمل منتخب الكرة النسائية في المرحلة المُقبلة.