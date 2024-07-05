نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كاف يفرض عقوبات صارمة ضد الزمالك بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم، عقوبات قوية ضد نادي الزمالك على خلفية أحداث مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

كاف يغرم الزمالك ويحرمه من جماهيره في 4 مباريات إفريقية

قرر “كاف”، تغريم نادي الزمالك مبلغ 200 ألف دولار وحرمانه من حضور جماهيره في مبارياته الإفريقية لمدة 4 مباريات، بينهم اثنتين مع إيقاف التنفيذ بسبب أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أبدى غضبه بسبب مباراة نهائي الكونفدرالية لما شهدته مراسم التتويج.

وقام الاتحاد الإفريقي، بفتح تحقيق في أحداث مباراة إياب نهائي الكونفدرالية، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لتوقيع عقوبات رسمية ضد نادي الزمالك.

وتوج الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، مايو الماضي.