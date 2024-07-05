نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة مثيرة تجمع بين ليونيل ميسي ولامين يامال.. ما الحقيقة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الصورة التي تجمع بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ولامين يامال في حوض الاستحمام اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الإجتماعي.

يظهر ميسي في الصورة وهو شاب ذو شعر طويل ومبتسم، وكان عمره 20 عامًا في ذلك الوقت.

يحمل ميسي الطفل لامين في حوض بلاستيكي مليء بالفقاعات، بينما تقوم والدته بتحميمه.

الصورة تعود إلى جلسة تصوير أُجريت في ديسمبر 2007، قامت بها صحيفة "سبورت" الكاتالونية بالتعاون مع "اليونيسيف".

شارك في الجلسة نجوم برشلونة في ذلك الوقت، حيث كان لامين يبلغ بالكاد 6 أشهر من العمر.

التعليق الذي كتبه والد لامين على الصورة يقول: "بداية أسطورتين".

والمشجعون أشاروا إلى أن ميسي "مرر موهبته" إلى نجم منتخب إسبانيا، الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

صورة نادرة تجمع بين ميسي ولامين يامال، وهي لحظة تاريخية تظهر الروابط القوية بين اللاعبين وتراث أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة التي أنتجت العديد من نجوم برشلونة.