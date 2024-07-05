نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق عصر اليوم معسكر منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب على أن ينضم كلا من الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.



هذا ومن المقرر أن يغادر المنتخب الاوليمبي القاهره متوجها إلى مدينة نانت الفرنسيه يوم الاربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجارى لاجراء مقابلتين وديتين امام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى ثم امام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته.



على ان يتوجه بعد ذلك إلى مدينة بردو الفرنسيه والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الاولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات اسبانيا واوزبكستان والدومينيكان إلى جانب المنتخب المصرى.

وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بخالص التقدير إلى جميع الانديه المصريه ووزاره الشباب والرياضة وإلى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأوليمبي واستقراره.