عاجل.. أولى تصريحات ناجسلمان بعد إقصاء ألمانيا من يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - علق جوليان ناجسلمان مدرب منتخب ألمانيا، على إقصائه من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بعد الخسارة في ربع النهائي أمام إسبانيا 2-1.

تصريحات مدرب ألمانيا بعد الإقصاء من يورو 2024

قال ناجلسمان في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” عقب نهاية المباراة: “أنا أقاوم الدموع. إنه مؤلم. ربما لن أخوض بطولة أخرى على أرضي في مسيرتي".

أضاف: "لقد أنشأنا تعايشًا عظيمًا مع الأشخاص الذين يجعلون الناس يقفون أمام التلفاز”.

وتابع: “لا أستطيع فهم لماذا الحكم لم يحتسب ركلة الجزاء، من المؤلم أن علينا الآن الانتظار لمدة عامين حتى نصبح أبطالًا للعالم. نريد أن نصبح أبطال العالم”.