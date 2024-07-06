نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن وجود منافسة كبيرة بين أكثر من نادي على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي المُعار إلى برشلونة الإسباني أبرزهما ناديين من الدوري السعودي.



وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن انتهت فترة إعارة كانسيلو من مانشستر سيتي إلى برشلونة انتهت عقب نهاية الموسم الماضي وعاد إلى السيتزنز وينتظر تحديد مستقبله قبل بداية الموسم المقبل.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة سيكون في منافسة قوية من أجل الاحتفاظ بخدمات كانسيلو وعليه شراء عقده في ظل رفض مانشستر سيتي إعارته مرة أخرى.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأهلي والاتفاق السعوديين اقتحما سباق التعاقد مع كانسيلو في فترة الميركاتو الصيفي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي حدد مبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع كانسيلو للأندية التي ترغب في التعاقد معه.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الأهلي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي وسيخوض الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.