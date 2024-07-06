نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع سعودي لضم نجم نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن الهلال السعودي ينافس الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي.



وأشارت شبكة sportmediaset العالمية إلى أن أوسيمين انضم إلى نابولي قادمًا من ليل الفرنسي منذ 4 مواسم في صيف عام 2020.



وأفادت الشبكة العالمية بأن الهلال يستعد للدخول في صفقة فيكتور والمُنافسة على الفوز بخدمات أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت الشبكة العالمية أن الهلال ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين التي تبلغ 130 مليون يورو.



وأوضحت الشبكة العالمية أن أوسمين يدرس إمكانية الانضمام إلى الدوري السعودي على الرغم من أن رغبته الأولى هي الدوري الإنجليزي.



وألمحت الشبكة العالمية أن فيكتور أوسيمين يرتبط بعقد مع نابولي يمتد لمدة موسمين قادمين حتى صيف عام 2026 وخاض أوسيمين 133 مباراة بقميص نابولي في مختلف البطولات وسجل 76 هدفًا.



ولفتت الشبكة العالمية أن الهلال حقق الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، وهي الدوري السعودي الذهبي بلا هزيمة وكأس الملك السعودي وكأس السوبر السعودي.



ونوهت الشبكة العالمية أن الأهلي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي وسيلعب في دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.