نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات: محمد معروف تحلى بالشجاعة في مباراة أبو سليم ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الحكم محمد معروف تحلى بالشجاعة أثناء إدارة مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وذلك بعد العقوبات التي أعلنها الكاف بشأن تلك المواجهة.



وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد معروف ليس من أفضل حكام مصر فقط، بل هو من أفضل حكام إفريقيا أيضًا".



وأضاف: "محمد معروف كان على حق عند احتساب وقت محتسب بدل من ضائع لأكثر من ربع ساعة في مباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي".



وتابع: "محمد معروف تحلى بالشجاعة في مباراة أبو سليم ونهضة بركان، الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل من ضائع".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "هذه المباراة كانت واحدة من أفضل مباريات محمد معروف، ولم تكن هناك أخطاء تحكيمية في تلك المواجهة، وأدارها بشكل جيد".