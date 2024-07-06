الرياضة

بركات: محمد معروف تحلى بالشجاعة في مباراة أبو سليم ونهضة بركان

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات: محمد معروف تحلى بالشجاعة في مباراة أبو سليم ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمد بركات، نجم النادي ومنتخب مصر السابق أن الحكم محمد معروف تحلى بالشجاعة أثناء إدارة مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وذلك بعد العقوبات التي أعلنها الكاف بشأن تلك المواجهة.


وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد معروف ليس من أفضل حكام مصر فقط، بل هو من أفضل حكام إفريقيا أيضًا".


وأضاف: "محمد معروف كان على حق عند احتساب وقت محتسب بدل من ضائع لأكثر من ربع ساعة في مباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي".


وتابع: "محمد معروف تحلى بالشجاعة في مباراة أبو سليم ونهضة بركان، الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل من ضائع".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "هذه المباراة كانت واحدة من أفضل مباريات محمد معروف، ولم تكن هناك أخطاء تحكيمية في تلك المواجهة، وأدارها بشكل جيد".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا