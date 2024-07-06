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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يجب على الزمالك تعلم الدرس من عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب أحداث مباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.

بركات: على الزمالك تعلم الدرس من عقوبات الكاف

قال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توقعنا قيام الكاف بتوقيع عقوبات على الزمالك بعد نهائي كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "200 ألف دولار غرامة الزمالك هو مبلغ كبير، ولكن الأهم من ذلك هو صورة مصر في الخارج والعالم، التي يجب أن تكون أفضل من ذلك".

وتابع: "جماهير الزمالك كان لها عامل كبير في تتويج الفريق بكأس الكونفدرالية، ولكن بسبب هذه المباراة لن تتواجد هذه الجماهير، وهي الداعم الأول في مباراتين للأبيض".

وأكمل: "إذا كان تم تنظيم مباراة الزمالك ونهضة بركان بشكل جيد، لما كان دخل الزمالك في هذه الأزمة، والحمد لله مباراة الأهلي والترجي التونسي تم تنظيمها بشكل جيد".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "يجب عقد جلسات عديدة والتحضير بشكل جيد لجميع الأمور التنظيمية قبل نهائيات البطولات الإفريقية التي تُقام في مصر، حتى لا تتكرر تلك العقوبات من الكاف مُجددًا".