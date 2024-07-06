باولو: مجلس إدارة الزمالك بذل مجهود كبير في إنهاء أزمة بوطيب

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء بذل مجهود كبير في إنهاء أزمة المغربي خالد بوطيب.



وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أزمة خالد بوطيب كانت تؤرق جماهير نادي الزمالك".



وتابع: "حل هذا الأمر من جانب مجلس الإدارة هو مجهود كبير من أجل التركيز في الفترة المقبلة".

واختتم: "دفع جوميز بعدد من اللاعبين الشباب أمر مهم للغاية وسيفيد الزمالك الفترة القادمة".