نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق رضوان: عقوبات "كاف" مغلظة وغير مبررة ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلام طارق رضوان، أن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مغلظة وغير مبررة ضد نادي الزمالك.

وقال رضوان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لا أعرف سبب عقاب جمهور الزمالك رغم أنه لم يخطئ في المباراة".

وتابع طارق رضوان: "لا بد من كتابة تظلم الزمالك بحرفية شديدة لتخفيض العقوبات".

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.