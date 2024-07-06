نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر الإماراتي يحتفظ بمدافعه عامًا إضافيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النصر الإماراتي، عن تجديد عقد مدافع فريقه الأول لكرة القدم، البوسني سمير ميميسيفتش بشكل رسمي حتى عام 2025، بعد أن أظهر تألقًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وكان النصر الإماراتي قد أعلن تعاقده مع سمير ميميسيفتش صاحب الـ 30 عامًا خلال فترة انتقالات يناير 2023، والذي كان إضافة حقيقية لخط دفاع العميد.

وابتعد النصر منذ سنوات طويلة عن منصات التتويج، حيث أنه حصد آخر ألقابه موسم 2019-2020، عندما توج بكأس المحترفين الإماراتي.

وكان العميد قريبًا من حصد لقب في الموسم الأخير، إلا أنه خسر نهائي كأس رئيس الإمارات أمام الوصل برباعية مقابل لا شيء.