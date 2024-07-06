الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا
قطع منتخب الأرجنتين تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 يوم الجمعة في ربع النهائي.
تقدم المنتخب الأرجنتيني بواسطة اللاعب ليساندرو مارتينيز في الدقيقة (35)، قبل أن يحرز كيفن رودريجيز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة.
وفي ركلات الحسم اصطدمت كرة ميسي بالعارضة لكن الحارس مارتينيز أنقذ أول ركلتي ترجيح للإكوادور قبل أن يحرز نيكولاس أوتامندي الركلة الحاسمة، لتضمن الأرجنتين الظهور في قبل النهائي وتقطع خطوة إضافية في مسيرة الحفاظ على اللقب.
وتلتقي الأرجنتين، حاملة اللقب 15 مرّة قياسية، الثلاثاء في نصف النهائي مع الفائز بين فنزويلا وكندا في إيست راذرفورد، نيوجيرزي.
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