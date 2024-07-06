نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أوروبا بعد اقصاء البرتغال بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فرنسا إلى نصف نهائي اليورو بعد فوزه على نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فولكسبارك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

ملخص مباراة البرتغال وفرنسا

وبدأت أحداث مباراة البرتغال وفرنسا برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل ولكنهم لم ينجحوا لتألق الدفاع وكوستا ومينيان في التصدي لها بامتياز وكانت نسبة الاستحواذ للبرتغال 63% مقابل 37% لفرنسا وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني وأهدر كولو مواني هدف محقق في الدقيقة 66 وارتطمت كرة عثمان ديمبيلي بالعارضة في الدقيقة 74 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي أيضا وانتقلت للأشواط الإضافية وقام المدربان بعدة تغييرات لتحسين مستوى نتيجة المباراة ولكن انتقلت المباراة لركلات الترجيح وفازت فرنسا بنتيجة 5/3.

ويستعد منتخب الديوك لمواجهة نظيره المنتخب الإسباني في لقاء ساخن وحاسم بينهم بستاد فوسبال ارينا ميونخ يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 يوليو الحالي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الكبرى.