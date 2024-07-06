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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تمنيه بتكرار إنجاز روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024.

بركات: نتمنى من ميكالي تكرار إنجازه في الأولمبياد

وقال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتمنى من ميكالي أن يعيد إنجازه بتحقيق ميدالية أولمبية، حيث سبق له تحقيق الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في الأولمبياد".



وأضاف: "هناك تطور في مستوى المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية مع روجيرو ميكالي، والجميع كان شاهد على ذلك.. القادم هو مرحلة جديدة بالنسبة للفراعنة".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًأ: "نتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة خير، وأن يكرر ميكالي إنجازه بالحصول على ميدالية أولمبية".

