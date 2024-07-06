الرياضة

بركات: نتمنى من ميكالي تكرار إنجازه في الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعرب محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تمنيه بتكرار إنجاز روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024.

بركات: نتمنى من ميكالي تكرار إنجازه في الأولمبياد

وقال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتمنى من ميكالي أن يعيد إنجازه بتحقيق ميدالية أولمبية، حيث سبق له تحقيق الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في الأولمبياد".


وأضاف: "هناك تطور في مستوى المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية مع روجيرو ميكالي، والجميع كان شاهد على ذلك.. القادم هو مرحلة جديدة بالنسبة للفراعنة".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًأ: "نتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة خير، وأن يكرر ميكالي إنجازه بالحصول على ميدالية أولمبية".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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