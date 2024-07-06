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أحمد جودة - القاهرة - حاول يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا حبس دموعه، حيث قال إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام إسبانيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بدور الثمانية بالبطولة.

ناجلسمان يحبس دموعه ويعلق على لمسة يد كوكوريلا

وفاز المنتخب الإسباني، على نظيره الألماني (2-1) بعد الوقت الإضافي في شتوتجارت، بفضل ضربة رأس من ميكيل ميرينو.

وأكد ناجلسمان، أنه ليس لديه أي فكرة عما سيفعله؛ حيث إنه لم يخطط للخروج من البطولة.

وقال ناجلسمان، وهو يكاد يبكي لشبكة "إيه أر دي": "بذل اللاعبون قصارى جهدهم في آخر 6 أسابيع. عدنا للقاء بشكل جيد، كان رد فعلنا جيدًا. لم نكن في أفضل حالاتنا في الشوط الأول".

وأردف "كان يبدو أننا نقترب من تسجيل هدف الفوز أكثر من المنتخب الإسباني. هذا مؤلم، كنا الفريق الأفضل".

ودخل ناجلسمان لغرفة خلع الملابس عقب المباراة، ولم يكن مستعدًا نهائيًا للحالة النفسية السيئة التي سيطرت على فريقه.

وقال "سواء كان ما قلته صحيحا أم لا. لا أعرف، لكنني حاولت. لا أعرف ما هي الخطة؛ لأنني لم أتوقع الخروج".

ومع ذلك، كان فخورا للغاية بأن الألمان وقعوا في حب فريقهم مرة أخرى في هذه البطولة التي أقيمت في ألمانيا، بعدما أشرف المدربون السابقون على خروج الفريق من دور المجموعات في آخر نسختين من بطولة كأس العالم.

وأوضح "كانت الجماهير تتابع كرة القدم على أجهزة التلفاز الخاصة بهم بطريقة لم يفعلوها في السنوات الأخيرة".

وأكد "على مدار 6 أسابيع لم يزعجني أي شخص بالفريق. كانت الأمور مريحة للغاية. كنا سنحب البقاء لأسبوع آخر سويا لأننا حظينا بالكثير من المتعة".

وأضاف "لهذا فإن الهزيمة والخروج من البطولة يؤلم. لقد استمتعنا".

وقال أولاف شولتش، المستشار الألماني، الذي تواجد في المباراة: "قاتل الفريقان بشكل جيد للغاية. هذه النسخة من اليورو حققت نجاحا كبيرا. إذا قاتلنا بهذه الطريقة، يمكننا الخروج بشرف".

وكانت أكثر اللقطات المثيرة للجدل، عندما لمست الكرة يد الإسباني مارك كوكوريلا في منطقة الجزاء عندما كانت النتيجة هي (1-1)، ولكن الحكم قرر أن ذراعه كانت في وضع طبيعي ولذلك لم يحتسب ركلة جزاء.

وأقر ناجلسمان أنه وفقا للقواعد المعمول بها حاليا فإنها لا تحتسب لمسة يد، وقال "حاولت على مدار سنوات فهم وجهات نظر مختلف الحكام".

لكنه أضاف "ندما تكون الكرة متوجهة إلى المرمى، هو يمنع هدف. هذه حقيقة".

