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أحمد جودة - القاهرة - أشاد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن جود بيلينجهام، نجم الفريق.

ساوثجيت: قرار "يويفا" بشأن بيلينجهام منطقي

وقال ساوثجيت، خلال مؤتمر صحفي، إن عدم معاقبة بيلينجهام لخوض مباراة ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) أمام سويسرا "سليم".

وأوضح المدرب الإنجليزي، قبل مواجهة سويسرا على ملعب دوسلدورف أرينا غدا السبت: "أعتقد أنه كان قرارا سليما".

وتابع: "من الواضح أنه عندما تسجل هدفا في هذا الوقت وهذا السن فإنك تشعر بفرحة غامرة، وأعتقد أنه لم تكن هناك أي نية بالإشارة نحو أحد سوى أسرته، إنه قرار منطقي".

وتعرض بيلينجهام لغرامة بقيمة 30 ألف يورو والايقاف لمباراة مع وقف التنفيذ لمدة عام لإشارته نحو مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا عند الاحتفال بهدفه في مباراة ثمن نهائي "يورو 2024" الإثنين الماضي.

