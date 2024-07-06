فرنسا تهزم البرتغال وتصعد لمواجهة إسبانيا

فرنسا تهزم البرتغال وتصعد لمواجهة إسبانيابلغ المنتخب الفرنسي نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، عقب فوزه على نظيره البرتغالي 5-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضاقي بالتعادل السلبي يوم الجمعة في ربع النهائي.

ولم ينجح كلا المنتخبين في هز الشباك طوال 120 دقيقة من المباراة، ليتم حسمها عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفرنسي الذي سجل له عثمان ديمبلي ويوسف فوفانا وجوليس كوندي وبرادلي باركولا وثيو هيرنانديز، فيما سجل للبرتغال كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا ونونو مينديز وأهدر جواو فيليكس.

وضربت فرنسا موعداً نارياً في دور نصف نهائي البطولة القارية مع منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل من أجل فرصة لبلوغ النهائي يوم 14 يوليو.