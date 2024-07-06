فرنسا تهزم البرتغال وتصعد لمواجهة إسبانيا
بلغ المنتخب الفرنسي نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، عقب فوزه على نظيره البرتغالي 5-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضاقي بالتعادل السلبي يوم الجمعة في ربع النهائي.
ولم ينجح كلا المنتخبين في هز الشباك طوال 120 دقيقة من المباراة، ليتم حسمها عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفرنسي الذي سجل له عثمان ديمبلي ويوسف فوفانا وجوليس كوندي وبرادلي باركولا وثيو هيرنانديز، فيما سجل للبرتغال كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا ونونو مينديز وأهدر جواو فيليكس.
وضربت فرنسا موعداً نارياً في دور نصف نهائي البطولة القارية مع منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل من أجل فرصة لبلوغ النهائي يوم 14 يوليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تهزم البرتغال وتصعد لمواجهة إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.