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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث محمد عزيز وكيل المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن كواليس حل أزمة بوطيب مع القلعة البيضاء.

وكيل بوطيب: لم يكن لدينا مانع في التسوية مع الزمالك.. ولن أتحدث عن الماضي

وقال وكيل المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق عبر برنامج الكورة مع فايق على قناه ام بي سي مصر 2: "اللاعب لم يكن لديه أي مانع من التسوية مع الزمالك إطلاقا".



وتابع: "عبد الواحد السيد مدير الكره وأحمد إبراهيم إداري الفريق تواصلوا معي لحل الازمه خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "وصلني اتصال من رئيس النادي السيد حسين لبيب وهو في قمه الاحترام".



وأكد: "الأمر لم يستغرق 3 أيام بعد تواصل الزمالك، وخالد بوطيب لم يكن لديه أي مانع من التسوية مع الزمالك إطلاقا".



وأوضح: "الاتفاق يقتضي بالحصول على مليون يورو، ثم تقسيط باقي المبلغ على سنه".



وأردف: "العقد الذي مضاه خالد بو طيب كان بالإنجليزية فقط، وخالد لم يمضي أي شيء بالعربي في حياته لأنه لا يعرف يقرأ العربية".



واختتم محمد عزيز وكيل المغربي خالد بوطيب، حديثه قائلًا: "لن أتحدث عن الماضي والأهم أن المشكله تم حلها".