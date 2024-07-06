الرياضة

خالد جلال: دكة بدلاء الزمالك وراء تراجع مستوى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن اختيار المحترفين والزمالك يجب أن يكون وفقًا لشروط محددة.

خالد جلال: دكة بدلاء الزمالك وراء تراجع مستوى الزمالك


وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اختيار المحترفين في الأهلي والزمالك يجب أن يكون وفقًا لشروط محددة".


وأضاف: "عندما نشاهد فيديوهات المحترفين قبل قدومهم للدوري المصري نشعر بأنهم ميسي ومارادونا، ولكن الواقع يكون مختلفًا".


وتابع: "نادي الزمالك محير للغاية، هناك تذبذب في المستوى، وهذا يعود لعدم وجود البديل المناسب، بعكس الأهلي وبيراميدز".


وأكمل: "الزمالك في مباراة فاركو الماضية، تشعر أن الفريق ليس في حالته منذ الدقيقة الأولى، ولا تشعر بأنه نادي الزمالك".


وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "الزمالك كان جيدًا إلى حدٍ ما في الشوط الأول، إلا أن تبديلات جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض أثر سلبًا على مستوى الفريق".
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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