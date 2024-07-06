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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم الناقد الرياضي منتصر الرفاعي، لاعبي الكرة المصرية، بسبب مطالبهم المبالغ فيها.

منتصر الرفاعي: "اللاعب المصري ميجيش شراب في رجل نجوم أوروبا"

وقال الرفاعي في تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن ما نراه في بطولة يورو 2024 رسالة قوية لجميع اللاعبين المصريين، بعد المستوى الخرافي الذي نشاهده.

وأضاف: "أن لاعبي الكرة المصرية ميجوش في شراب رجل أي لاعب أوروبي.

وأكمل:أن نجم منتخب إسبانيا الجوهرة الشابة لامين بامال، صاحب الـ16 عاما، لديه موهبة خرافية بالرغم من صغر سنه.

