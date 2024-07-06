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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، الوسط الرياضي بعد نسب انفرداه بشأن تعيين إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة.

عبدالناصر زيدان يهاجم الجميع بسبب إبراهيم نور الدين

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، الجميع أخذ انفرادي في حلقة أمس الخميس، دون نسبه لصاحب المصدر.

وأضاف، الحكم الدولي إبراهيم نور الدين كان ضيفي أمس، وفاجئته بهذا الأمر، على الهواء مباشرة.

وعرض الإعلامي عبدالناصر زيدان، تصريحاته في وجود الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، للتأكيد على انفرداه بشأن تعيينه مديرا فنيا للجنة الحكام.

