نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل كندا الرسمي ضد فنزويلا في كوبا أميركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل منتخب كندا الرسمي ضد فنزويلا، في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي المنتخب الكندي مع فنزويلا في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب دالاس كاوبويز صباح اليوم السبت والموافق السادس من يوليو الجاري.

موعد مباراة كندا وفنزويلا في بطولة أمريكا الجنوبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة كندا أمام فنزويلا عند تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب كندا أمام فنزويلا في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: كريبو

خط الدفاع: جونستون - بومبيتو - كورنيليوس - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: لاريا - أوسوريو - إيوستاكويو - شافلبيرج

وفي الهجوم: جوناثان - لارين.