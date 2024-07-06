نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب فنزويلا، عن تشكيلة منتخبه الأساسية لملاقاة منتخب كندا، صباح اليوم ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

ويلتقي منتخب فنزويلا مع منتخب كندا في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 صباح اليوم السبت والموافق السادس من يوليو.

وتقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

موعد مباراة فنزويلا وكندا في كوبا أمريكا

وتنطلق صافرة بداية مباراة فنزويلا وكندا في كوبا أميركا عند تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل فنزويلا ضد كندا في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: رومو

خط الدفاع: أرامبورو - فيراريسي - أوسوريو - نافارو

خط الوسط: هيريرا - مارتينيز - كاسيريس

وفي الهجوم: بيلو - روندون - سوتيلدو.

