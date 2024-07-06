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أحمد جودة - القاهرة -



انطلق عصر اليوم معسكر منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب على أن ينضم كلا من الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.

انطلاق معسكر منتخب مصر فى اطار استعداداته للمشاركة بدورة الألعاب الاوليمبية باريس 2024



هذا ومن المقرر أن يغادر المنتخب الاوليمبي القاهره متوجها إلى مدينة نانت الفرنسيه يوم الاربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجارى لاجراء مقابلتين وديتين امام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى ثم امام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته

على ان يتوجه بعد ذلك إلى مدينة بردو الفرنسيه والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الاولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات اسبانيا واوزبكستان والدومينيكان إلى جانب المنتخب المصرى.

وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بخالص التقدير إلى جميع الانديه المصريه ووزاره الشباب والرياضة وإلى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأوليمبي واستقراره.

