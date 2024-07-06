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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب نونو مينديش لاعب منتخب البرتغال، عن حزنه لتضيع منتخبه العديد من الفرص، مؤكدا أنها هذه كرة القدم، وصرح أنه لم يتم التحدث مع كريستيانو رونالدو.

هذه هي كرة القدم.. نونو مينديش يبدي حزنه على تضيع الفرص

ونجح منتخب فرنسا في الفوز على منافسه البرتغال في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين والوقت الإضافي دون أهداف.

وصرح الظهير الأيسر لقناة بي إن سبورتس، قائلا: "الأمر صعب، أعطينا كل شيء ولم نهدر أي شيء".

وأستكمل: "الفريق كان لديه عدة فرص، لكن لم نسجل، هذه هي كرة القدم".

وواصل: "يجب أن نرفع التحدي ونستكمل رحلتنا، فرنسا فريق رائع، لكن نحن أيضا كذلك، المباراة كانت رائعة لكن هذه هي الحياة".

وأتم: "كريستيانو رونالدو؟ لم نتحدث معه بعد، لكن هناك الوقت لفعل ذلك".