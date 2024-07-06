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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة صادمة حول خروج منتخب البرتغال من دور ربع نهائي بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا بعد فوز فرنسا عليهم.

أخطاء مدرب وظلم لاعب.. فيليكس الضحية في خروج البرتغال من يورو 2024

وخسر منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة خمس أهداف مقابل ثلاث أخرى، ليودع البطولة تاركًا الديوك تتأهل إلى دور النصف نهائي من البطولة.

وانهالت الانتقادات على جوار فيليكس نجم البرتغال الذي أهدر ركلة الجزاء التي كانت ستمكن منتخب بلاده من مواصلة المنافسة على اللقب دون الخروج من هذا الدور بهذا الشكل.

ودفع روبيرتو مارتينيز، مدرب البرتغال باللاعب جواو فيليكس في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي ليشارك بديل للاعب رافائيل لياو، من أجل احداث أي طفرة في المباراة التي كانت واقفة عند التعادل السلبي.

ومع انتهاء المباراة بالتعادل السلبي واتجاهها إلى ركلات الترجيح دفع المدرب باللاعب فيليكس ليسجل ركلة الجزاء الثالثة لصالح منتخب بلاده ولكن كانت المفاجأة أنه أضاعها وتسبب في إقصاء منتخب بلاده من البطولة بهذا الشكل.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن إضاعة فيليكس هدف الفوز أمام البرتغال ليس سببه، بل بسبب مدرب الفريق الذي فشل في إدارة المباراة بالشكل المطلوب.

ولم يقبل مارتينيز أن يشارك فيليكس مع البرتغال في أي مباراة ماضية رغم قيامه بعملية الإحماء في ثلاث مباريات مختلفة.

وفي المباراة الأهم والأقوى قام مدرب البرتغال بإشراكه في آخر خمسة عشر دقيقة فقط على أمل أن يحدث طفرة مع الفريق ولكن النتيجة كانت إضاعة ركلة جزاء والسبب واضح وهو تحطيمه نفسيًا ومعنويًا.