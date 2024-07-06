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أحمد جودة - القاهرة -

كشف رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حقيقة العروض المقدمة إليه للرحيل عن فريقه في الصيف الجاري، ولازال عقد رضا سليم مع النادي الأهلي ممتد لمدة 3 سنوات.

رضا سليم يكشف عن حقيقة العروض المقدمة إليه

وصرح موقع "البطولة" المغربي عن تواجد عروض مقدمة لض م رضا سليم، ودخول الوداد في مفاوضات للخصول على خدمات اللاعب، والحصول أيضا على الكرتي من بيراميدز ورضا سليم من الأهلي.

وأكد رضا سليم لاعب الأهلي لموقع "البطولة" المغربي أنه بالفعل هناك عروض مقدمه له لضمه قائلا: "بالفعل هناك عروض عديدة، لكن حاليا أنا لاعب للأهلي وتركيزي مُنصب على فريقي الذي قضيت معه موسما وحققت معه لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "مسؤولو الأهلي وكولر يرفضون التخلي عن خدماتي في الوقت الراهن، وأنا بدوري لا زلت أملك طموحات مع هذا النادي لتحقيقها مستقبلا".



واوضح التقرير الخاص بموقع البطولة المغربي ان اللاعبان رحبا بالعرض المغربي، ولكن هناك صعوبة في المفاوضات بسبب المقابل المادي ومن المقرر حسمها خلال الأيام المقبلة.