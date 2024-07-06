نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم خروجه.. مبابي سبب فوز فرنسا على البرتغال في ربع نهائي أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، أن كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا كان له دور كبير في تأهل بلاده إلى دور نصف نهائي بطولة أمم أوروبا على الرغم من خروجه دون لعب ركلات الترجيح.

واستقبل ملعب فلوكسباركتاديون، اللقاء المميز الذي جمع بين منتخب فرنسا مع منتخب البرتغال في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا والذي شهد خروج الأخير من البطولة.

وتأهل الديوك إلى نصف النهائي بعد إقصاء البرتغال بركلات الترجيح بخمس أهداف مقابل ثلاث وذلك بعدما انتهت المباراة الأصلية بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

رسالة مبابي لزملائه من أجل إقصاء البرتغال في يورو 2024

وقدم مبابي لزملائه في منتخب فرنسا رسالة قبل أن يخوضوا ركلات الترجيح كتحفيزًا لهم من أجل السيطرة على مجريات المباراة للتأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة أمم أوروبا.

وقال مبابي للاعبي منتخب فرنسا قبل تنفيذ ركلات الترجيح: "يا رفاق، حافظوا على هدوئكم، لقد تدربنا على ركلات الترجيح، انسوا كل شيء آخر، ضعوا أعينكم مع حارس المرمى فقط، هيا بنا، بغض النظر عما يحدث، سنبقى معًا كفريق واحد".

وخرج مبابي في الشوط الإضافي الثاني من المباراة بعدما طلب من المدرب ديديه ديشامب أن يخرجه بسبب شعوره بالتعب دون أن يكمل المباراة ويخوض ركلات الترجيح.

وأكد ديشامب تعب مبابي حيث قال: "لا يمكن أن ننكر حقيقة أن مبابي متعب بالطبع، لقد عانى كثيرًا، ورأيته يعاني من صعوبة الركض، ثم طلب الخروج وذلك الأمر يستحق الاحترام".

يذكر أن فرنسا تأهلت إلى نصف نهائي أمم أوروبا لتواجه منتخب إسبانيا مساء الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.