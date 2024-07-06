الرياضة

ديدييه ديشامب يُبدي سعادته بالفوز الصعب على البرتغال

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعرب ديدييه ديشامب مدرب فرنسا عن سعادته البالغة عقب الفوز الصعب الذي حققه المنتخب ضد نظيره البرتغال في ربع نهائي يورو 2024.

ديدييه ديشامب يُبدي سعادته بالفوز الصعب على البرتغال


وفاز منتخب فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح، حيث سجل الجميع وأهدر جواو فيليكس في القائم، وستواجه فرنسا نظيرها إسبانيا في نصف نهائي اليورو.

وصرح ديشامب في تصريحاته الخاصة لقناة بي إن سبورتس: " المباراة كانت حقا صعبة للغاية ومعقدة وكان يمكنها أن تذهب لأي اتجاه".

وأكمل حديثه: "كانت الامور أكثر صعوبة في الأوقات الإضافية، وكان هناك بعض الإرهاق، وتلك المباريات تلعب على التفاصيل".

وأستكمل: "لم أتمكن من إدخال أوليفييه جيرو قبل ركلات الترجيح لأن الحكم لم يأخذ طلبي في الاعتبار. جيرو كان من المرشحين للتسديد ولديه الهدوء اللازم".

وواصل:  "مبابي كان مرهقا بوضوح من الناحية العضلية، ولم تكن الأمور سهلة بالنظر لما مر به".

واتم حديثه: "كيليان دائما صريح معي ومع المجموعة، وكان من الطبيعي أن ندخل دماء جديدة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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