نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو أسطورة صنعها المعجبون.. إحصائية مخيبة لنجم البرتغال في اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب البرتغال في فخ الخسارة أمام نظيره منتخب فرنسا في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة والموافق السادس من يوليو في منافسات اليورو.

والتقى منتخب البرتغال مع منتخب إسبانيا ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا على ملعب فلوكسباركتاديون والذي شهد خسارة رونالدو وأصدقائه.

وخسر البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة خمس أهداف مقابل ثلاث أهداف في مباراة قوية شهدت تأهل الديوك إلى دور نصف نهائي البطولة.

إحصائية رونالدو في بطولة يورو 2024

وفي سياق ذلك، فقد لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده خمس مباريات في بطولة اليورو لهذه النسخة 2024 ولم يسجل أي هدف واكتفى بالقيام بتمريرة واحدة حاسمة.

وعلق الجمهور على هذا الأمر غاضبًا بأنه من غير المنطقي أن لا يسجل رونالدو أو يصنع المزيد من أجل نجاح منتخب بلاده في اليورو وتقديم أرقام متواضعة بهذا الشكل.

ولكن الحقيقة التي لا يمكن لأي شخص تجاهلها، هي أن كرة القدم لا تعترف ببطل واحد، ومن الطبيعي أن يتراجع مستوى رونالدو ولكن ذلك لا يقلل من كونه نجم من نجوم الكرة.