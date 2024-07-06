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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على اسباب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبوت

كل ماتريد معرفة عن اللاعب الراحل أحمد رفعت من البداية وحتى النهاية.

أحمد رفعت، وفاة أحمد رفعت، أعلن نادي مودرن سبورت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت في بيان رسمي عن عمر يناهز 31 عامًا بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، نقل على إثره إلى المستشفى.

أحمد رفعت

ونشر نادي مودرن سبورت في بيان رسمي عبر منصته عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيان جاء فيه

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ «ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع مع المرض بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.. بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلون».

أزمه مفاجأةوالمباراة الأخيرة

أحمد رفعت - وزير الشباب والرياضة

وكان أحمد رفعت قد تعرض لسقوط مفاجئ دون تدخل معه أثناء مباراة الأخيرة له قبل الوفاة مع فريقه ضد الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز يوم 11 مارس 2024 خلال شهر رمضان الماضي بسبب أزمة قلبية مفاجأة تعرض خلالها للإغماء قبل تدخل الجهاز الطبي لفريقه لعلاجه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى في ظل معاناته من إصابة في عضلة القلب، وعاش اللاعب لحظات صعبة بين الحياة والموت، قبل أن تتحسن حالته في الفترة الأخيرة.

موعد صلاة الجنازة وتأجيل مباراة

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت ظهر اليوم السبت في مدينة أبشان بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

حيث قررت رابطه الأندية المصرية تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت، نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت، والتي كان مقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرًا على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.

من هو أحمد رفعت

أحمد رفعت - مباراة الاتحاد السكندري

ويعد أحمد رفعت واحد من أمهر وأحرف لاعبي كورة القدم المصرية خلال السنوات الماضية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع الساحرة المستديرة في صفوف نادي إنبي عام 2013 ولعب مع الفريق البترولي لمدة 3 سنوات، قبل ينتقل من خلاله إلى الزمالك في عام 2016 واستمر معه حتى عام 2019، ثم يعود مجددا إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة.

وعاد اللاعب بعدها مره أخرى إلى الزمالك في الموسم نفسه قبل أن يخرج معارًا من جديد إلى صفوف زعيم الثغر الاتحاد السكندري، وبعد انتهاء الإعارة، انتقل إلى صفوف فريق المصري البورسعيدي في صفقة "بيع نهائي" في 2020، ليلعب معه لمدة موسم، قبل أن يستقر في صفوف فريق مودرن سبورت.

وأعاد فريق مودرن سبورت أعارته في عام 2022 إلى نادي الوحدة السعودي لمدة موسم واحد، بعد الأزمة التي حدثت بينهم وبين حارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم جنش، ليعود إلى الفريق مجددا في العام الماضي، وبقي لاعبا في صفوف الفريق حتى مباراة الاتحاد السكندري.

أرقام أحمد رفعت خلال مسيرته

وخاض أحمد رفعت طوال مسيرته التي استمرت لمدة الـ11 عاما 211 مباراة مع الأندية المختلفة و7 مواجهات مع المنتخب الوطني، ونجح خلالها في إحراز 48 هدفا، وصناعة 41 تمريرة حاسمة لزملائه، بإجمالي 89 مساهمة، وحصل على 18 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرتين.

وسجل أحمد رفعت بالدوري المصري فقط 43 هدفا من أصل 48 هدف خلال مسيرته، وصنع 30 هدف زملائه.

ويعد نادي إنبي هو أكثر الفرق التي تألق معها حيث خاض معه 74 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 9 أخرين.

الظهور الأخير وأمنية لم تتحقق

أحمد رفعت برنامج "الكورة مع فايق"

وفاة أحمد رفعت، أحمد رفعت، ويعد آخر ظهور له قبل وفاته المفاجأة، مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع علي قناة "إم بي سي 2"، قبل أسبوعين، وتحديدا يوم 23 يونيو 2024، حيث كشف خلال هذه الحلقة عن كواليس فشل انتقاله لصفوف نادي الأهلي في فترة سابقة، وما هو سبب عدم إتمام تلك الصفقة التي كانت وشيكة، كما وصفها.

وقال أحمد رفعت، كنت قريبا من الانتقال إلي صفوف نادي الأهلي في الموسم الماضي، والصفقة كانت وشيكة علي الانتهاء، كنت مخلص مع النادي الأهلي السنة اللي فاتت، ولكن أمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة.

واستمر أحمد رفعت: أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغيرة، وأقدر أعمل كده خلال الفترة المقبلة.



وأضاف رفعت: الدكتور قالي هترجع تلعب كرة تانية، وتابعت ما حدث لأريكسن، نجم منتخب الدنمارك، في وقت سابق، وحالته كانت مشابهة لحالتي الصحية.



وأوضح: أتناول الأدوية من 5 إلي 6 مرات علي مدار اليوم، واتحكى لي إني حاولت أقوم من علي الأجهزة خلال فترة مرضي، لكن الأطباء تعاملوا مع ذلك.

وكشف إلي أن هناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي.

واختتم: أستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية، وما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة، فهي معتادة لكنه أمر صعب.

أحمد رفعت

وعن الأزمة الصحية قال رفعت، في تصريحات للبرنامج: "أنا مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت، ومش فاكر إيه اللي حصلي في مباراة الاتحاد، ومش فاكر أي حاجة تخص أحداث اللقاء".

وأضاف لاعب مودرن سبورت: "أنا معتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام، وما حدث لا علاقة له بذلك".

وتابع: "مررت بظروف وضغوط نفسية عنيفة لم يمر بها أي لاعب كرة قدم من قبل، كانت عاملا أساسيا وراء الأزمة الصحية التي ألمت بي".

واختتم أحمد رفعت تصريحاته، قائلا: "الظروف القاسية التي عانيت منها قبل وعكتي الصحية لها علاقة بكرة القدم، وفترة مرضي كانت صعبة للغاية ولا أتمنى أن يمر بها أي شخص".