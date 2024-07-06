نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي الزمالك بخالص التعازي لعائلة الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت بكلمات مؤثرة، الذي توفى منذ ساعات، وعم الحزن على الجميع بسبب خبر رحيله.

ونعى نادي الزمالك ومجلس ادارته برئاسه الكابتن حسين لبيب، وتقدم ببالغ الحزن والاسى في وفاة المغفور له باذن الله أحمد رفعت لاعب الفريق السابق ولعب فريق مودرن سبورت الحالي.



وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لإسرة الراحل وكافة محبي وجماهير وسائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.



وتوفى منذ ساعات لاعب فريق مودرن سبورت أحمد رفعت، عن عمر ناهز 31 عاما.

سبب وفاة أحمد رفعت



كما كان أحمد رفعت تعرض لأزمة صحية في مارس الماضي أثناء مباراة ‎الاتحاد السكندري، تسببت في توقف عضلة القلب وفقد الوعي لأيام ثم استعاده، لكنه تعرض مؤخرا لمضاعفات صحية أدت لوفاته.

رابطة الأندية تؤجلة مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت



وقررت رابطه الاندية المصرية المحترفة تاجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت، نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت، والتي كان مقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرًا على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.

