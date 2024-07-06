نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا وجع قلبي عليك يا أخويا.. برسالة وداع مؤثرة عمر كمال ينعي أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر اللاعب عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي كلمات وداع مؤثر لزميله الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت عقب سماع خبر وفاته اليوم، أثر تدهور حالته.

وكتب عمر كمال عبد الواحد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يا وجع قلبي عليك يا اخويا وصاحبي وعشرة عمري، أنا مش مصدق ومش مستوعب بس مش هقول غير ماتغلاش ع اللي خلقك هو ارحم بيك من اي حاجة وحشة شوفتها، الله يرحمك يا ابني وحبيبي وصاحبي وعشرتي الحلوة، الله يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل مرضك وكل حاجة شوفتها شفيع ليك وفي ميزان حسناتك يا حبيبي ”.

وعقب وفاة اللاعب أحمد رفعت أصدرت رابطه الاندية المصرية المحترفة بيانا عاجلا بتاجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت، نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت، والتي كان مقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرًا على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.



