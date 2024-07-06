نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الوحدة الإماراتي ينعي أحمد رفعت بعد وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره.. نعى نادي الوحدة الرياضي الثقافي اللاعب أحمد رفعت اللاعب السابق للفريق الأول لكره القدم ويتقدم النادي بخلص العزاء وصادق المواساة إلى اسرة وذوي الفقيد، وكافة محبيه.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون.

وخلال السنوات الماضية في مسيرة اللاعب أحمد رفعت لعب لعدة أندية كبيرة مثل الزمالك وإنبي والاتحاد السكندري والمصري والوحدة الإماراتي، قبل انضمامه إلى مودرن سبورت في عام 2023.



وطالب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة إلغاء الدوري المصري، واطلاق اسم أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت على الدوري هذه الموسم، مطالبا بإنقاذ باقى اللاعبين.



رئيس نادي وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم



وكتب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة: «دوري أحمد رفعت ٢٠٢٣/٢٠٢٤.. فليكن اليوم السادس من شهر يوليو ٢٠٢٤ يومًا تاريخيًا من أجل أحمد رفعت وجميع اللاعبين».

وأكمل:" فهل سيكون رد الفعل هو تأجيل مباراة ناديه القادمة ؟".

وواصل: «مات اللاعب الدولي أحمد رفعت وسنموت جميعًا رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المصريين".

وأضاف: «مات رفعت من مضاعفات ما حدث له في مارس فماذا فعلنا في الأشهر الأربع التي مرت حتى نحاول إنقاذه؟ أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث له للاعب غيره؟.. مات رفعت وسيموت أخرون إن استمر اللعب في شهري يوليو وأغسطس وفي ظل هذه الأجواء الحارة».

وأدرف: «لقد كان إلغاء الدوري في موسم كورونا ثم في الموسم الذي يليه واجبًا على من كانوا يديرون الكرة في حينها إلا أنهم عاندوا الطبيعة فأفسدوا مسابقاتنا منذ حينها واليوم ولوفاة اللاعب أحمد رفعت».

وأكمل: «أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي بإطلاق إسم اللاعب أحمد رفعت على دوري هذا الموسم وإنهاءه اليوم مع تطبيق اللائحة (أيًا ما كانت نتيجتها)».

