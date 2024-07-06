أستون فيلا الإنجليزي ينعي الكرة المصرية في وفاة أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - نعى نادي أستون فيلا الإنجليزي، صباح اليوم السبت، الكرة المصرية في وفاة اللاعب أحمد رفعت عبر منشور على الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي.

وكان أحمد رفعت تعرض للإصابة والإغماء المفاجئ خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، وسقط داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه، وقد تحسنت حالته مؤخرا.

نادي أستون فيلا الإنجليزي ينعي وفاة أحمد رفعت

وكتب نادي أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "خالص التعازي لأسرة كرة القدم المصرية في وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت بعد تدهور في حالته الصحية".

يذكر أن أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن سبورت، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية المروعة التي تعرض لها مؤخرا، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري، ودخل على إثرها المستشفى لفترة طويلة.

وقال «رفعت»، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr 2 ببرنامج الكورة مع فايق: أنا مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت، ومش فاكر ايه إللي حصل لي في مباراة الاتحاد، ومش فاكر أي حاجة تخص أحداث اللقاء.

وأضاف: أعتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام وما حدث لا علاقة له بذلك، مررت بظروف وضغوط نفسية عنيفة لم يمر بها أي لاعب كرة قدم من قبل، كانت عاملا رئيسيا وراء الأزمة الصحية التي ألمت بي.

