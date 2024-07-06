نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل هولندا المتوقع أمام تركيا في ربع نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من الجماهير من أجل معرفة التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا أمام تركيا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".



وتنطلق مباراة هولندا وتركيا مساء غد السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي من المقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.



موعد مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024



وتبدأ مباراة هولندا وتركيا على الملعب الأولمبي ببرلين، يوم غد السبت الموافق 6 من يوليو 2024، في آخر مباريات دور الثمانية من يورو 2024.



وتنطلق مباراة هولندا وتركيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا



وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لجميع مواجهات يورو 2024، ومن بينها مباراة هولندا وتركيا، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس.



تشكيل هولندا المتوقع أمام تركيا في يورو 2024:



حراسة المرمى:بارت فيربروجين.

خط الدفاع:ناثان آكي - فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فراي - دنزل دومفرايس.

خط الوسط:جيردي تشوتين - تيجاني رايندرز.

خط الهجوم:دونيل مالين - تشافي سيمونز - كودي جاكبو - ممفيس ديباي.

