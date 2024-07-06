نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تركيا المتوقع أمام هولندا في ربع نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يآمل عدد كبير من الجماهير لمعرفة التشكيل المتوقع لمنتخب تركيا أمام هولندا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".



وتنطلق مباراة هولندا وتركيا مساء غد السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي من المقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.



موعد مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024



وتبدأ مباراة هولندا وتركيا على الملعب الأولمبي ببرلين، يوم غد السبت الموافق 6 من يوليو 2024، في آخر مباريات دور الثمانية من يورو 2024.



وتنطلق مباراة هولندا وتركيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا



وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لجميع مواجهات يورو 2024، ومن بينها مباراة هولندا وتركيا، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس.



تشكيل منتخب تركيا المتوقع أمام هولندا في ربع نهائي يورو 2024



حارس المرمى: ميرت.

خط الدفاع: ميريج ديميرال، مولدور، أبدولكريم، كاديوجلي.

خط الوسط: إيماعيل، كان، كانكو.

خط الهجوم: باريس، يلدز، أردا جولر.

