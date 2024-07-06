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أحمد جودة - القاهرة - نعى نادي المقولون العرب وفاة اللاعب أحمد رفعت، صباح اليوم السبت، إثر سكتة قلبية حادة، رغم تحسن حالته الصحية ورجوعه للحياة.

ونشر المقاولون بيان رسمي جاء فيه: ينعي نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وكل العاملين بالنادي ببالغ الحزن والأسى، أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية اليوم.

وتابع: داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

المقاولون العرب ينعي أحمد رفعت

وأختتم: ويقدم نادي المقاولون العرب تعازيه إلى أسرة اللاعب ونادي مودرن سبورت والكرة المصرية في وفاة لاعب المنتخب الوطني.

يذكر أن أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن سبورت، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية المروعة التي تعرض لها مؤخرا، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري، ودخل على إثرها المستشفى لفترة طويلة.

وقال «رفعت»، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr 2 ببرنامج الكورة مع فايق: أنا مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت، ومش فاكر ايه إللي حصل لي في مباراة الاتحاد، ومش فاكر أي حاجة تخص أحداث اللقاء.

وأضاف: أعتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام وما حدث لا علاقة له بذلك، مررت بظروف وضغوط نفسية عنيفة لم يمر بها أي لاعب كرة قدم من قبل، كانت عاملا رئيسيا وراء الأزمة الصحية التي ألمت بي.

