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أحمد جودة - القاهرة - ينعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ببالغ الحزن والأسى وفاة نجمه السابق وفقيد الرياضة المصرية الكابتن أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن سبورت، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وعبّر النادي المصري في بيانه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ولأسرة الرياضة المصرية بأكملها في هذا المصاب الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

المصري ينعى نجمه السابق أحمد رفعت

وأكد النادي المصري على مكانة الكابتن أحمد رفعت في قلوب محبيه، مشيرًا إلى أنه كان نموذجًا يحتذى به في الرياضة المصرية بفضل مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات.

كما دعا النادي المصري الله تعالى أن يمنح أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن رحيل رفعت هو خسارة كبيرة للرياضة في مصر إنا لله وإنا إليه راجعون.

