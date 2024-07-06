نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لم يستخدم جهاز متابعة القلب وطلب فاكهة”.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي أيمن بدرة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال أيمن بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج “صباح البلد”، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه تواصل مع أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج له، والذي أخبره باللحظات الأخيرة في حياة اللاعب أحمد رفعت بناء على رواية شقيقه.

- بدرة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب بناءً على رواية شقيقه “لم يستخدم جهاز متابعة القلب”



"كان أحمد رفعت في جلسة مع أصدقائه لمتابعة مباريات بطولة أمم أوروبا، ولم يكن يرتدي جهاز متابعة القلب. عندما سألته والدته عن السبب، أجابها بأنه سيضعه قريبًا. بعد ذلك، طلب من والدته إحضار فاكهة قبل أن ينام. عندما عادت إليه، وجدته فاقد الوعي والنبض كان متوقفًا أو ضعيفًا".



‎- الجهود الطبية ومحاولات الإنعاش

تم نقل أحمد رفعت إلى مستشفى في التجمع الخامس، حيث وصل الدكتور أحمد أشرف وقام باستخدام جهاز الإنعاش القلبي الرئوي لأكثر من 25 دقيقة على أمل عودة نبض القلب، لكن دون جدوى. استمر الفريق الطبي في محاولات الإنعاش لأكثر من ساعتين باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية والإنعاش الرئوي القلبي، لكن قدر الله كان نافذًا.

