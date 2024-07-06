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أحمد جودة - القاهرة - قال جوليان ناجيلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن الفريق عاد بشكل جيد وذلك بعد خروج المنتخب من منافسات كأس أمم أوروبا عقب الهزيمة أمام إسبانيا (1-2) في الدور ربع النهائي من البطولة.

حيث قال ناجليسمان في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد عدنا بشكل جيد، وكان رد فعلنا جيدا، لقد كنا أقرب إلى هدف الفوز من الإسبان".

وأضاف: "إنه أمر مؤلم لأن الأمر سيستغرق الآن عامين حتى نتمكن من القيام بعمل أفضل، وربما لن تتكرر البطولة على أرضنا مرة أخرى في مسيرتي".

بعد الخروج من اليورو.. مدرب ألمانيا: لقد عدنا بشكل جيد

وخلص المدرب إلى نتيجة بسيطة قائلا: "إذا كنا قد قدمنا أداءا فاترا وتم إقصائنا، فلن نضطر إلى مقاومة دموعنا الآن".

وعن الخطط الإضافية قال مدرب "الماكينات": "سنجلس مع الفريق يوم السبت، أنا بصراحة لا أعرف ما هو المخطط له، لم أكن أتوقع أن يتم القضاء عليها، أنا وفريقي التدريبي لدينا الآن مهمة تشكيل الفريق للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية".

وتنطلق منافسات دوري الأمم في سبتمبر المقبل، حيث تواجه ألمانيا كل من هولندا والمجر والبوسنة والهرسك.

