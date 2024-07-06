نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرض اللاعب أحمد رفعت وسبب وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الحزن في الوسط الرياضي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت.

وفيما يلي تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل حول سبب وفاة اللاعب محمد رفعت.

سبب وفاة اللاعب محمد رفعت

تعرض رفعت لوعكة صحية مفاجئة خلال مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري في الأيام الأولى من شهر رمضان الماضي، ودخل في غيبوبة لفترة.

عاد رفعت إلى منزله لاستكمال باقي الفحوصات قبل أن توافيه المنية.

كان أحمد رفعت يقضي فترة نقاهة في منزله بناءً على توجيهات الأطباء الذين طلبوا منه الراحة.

وذكر هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، أن رفعت كان يستعد لإجراء تحاليل وفحوصات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ما هو مرض اللاعب أحمد رفعت ؟

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن أحمد رفعت يعاني من اختلال كهرباء القلب، وهو مرض يؤدي إلى توقف القلب.

وأوضح شعبان أن كهرباء القلب تتحكم في إيقاع وانتظام ضرباته، حيث ينقبض القلب بمعدل من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة.

لتحقيق هذا المعدل، يجب أن تصدر إشارة كهربائية من مجموعة من الخلايا في أعلى الأذين الأيمن، تشبه دور المايسترو في التحكم بإيقاع القلب.

تنتقل الموجات الكهربائية بشكل متتابع من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطينين الأيمن والأيسر.

وأكد على أهمية إجراء فحوصات مثل رسم القلب العادي ورسم القلب بالمجهود وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي، وأحيانًا الدراسة الفيسيولوجية لكهرباء القلب، مشيرًا إلى أن هذا الاختلال يعد من أسباب الموت المفاجئ.

من هو أحمد رفعت؟

الاسم الكامل: أحمد السيد رفعت أحمد.

اسم الشهرة: احمد رفعت.

مكان الولادة: ولد في بلدة كفر الشيخ – جمهورية مصر.

تاريخ الولادة: من مواليد 20 يونيو / حزيران 1993 م.

الجنسية: عربي مصري.

الدين: يعتنق الديانة الإسلامية.

العمر: يبلغ 30 عامًا من عمره.

الحالة الاجتماعية: غير معروف.

المهنة: لاعب كرة قدم.

المؤهل التعليمي: غير معروف.

سنوات النشاط: بدأ اللعب في عام 2013 وحتى وفاته عام 2024م.

تاريخ الوفاة: 6 يوليو / تموز 2024 ميلادي.

اللاعب أحمد رفعت ومسيرته الكروية

أحمد رفعت هو لاعب كرة قدم مصري ولد في كفر الشيخ بتاريخ 20 يونيو 1993.

نشأ أحمد في أسرة مصرية تعتنق الديانة الإسلامية وتلقى تعليمه في مدارس بلدته.

بدأ شغفه برياضة كرة القدم يظهر في سن مبكرة، وانطلق في مشواره الكروي عام 2013 مع نادي إنبي، ثم انتقل إلى نادي الزمالك.

واصل رفعت تنقلاته بين الأندية حتى استقر في نادي فيوتشر، حيث لعب في مركز الجناح مع منتخب مصر الوطني.

تميز أحمد رفعت بمستوى لعبه العالي وحقق عدة إنجازات مهمة خلال مسيرته الكروية، التي انتهت بوفاته رحمه الله.