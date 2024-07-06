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أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس فرج عامر ببالغ الحزن والأسى أحمد رفعت لاعب فيوتشر الذى وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سموحه بيانا تنعى خلاله أحمد رفعت.



وقال البيان أن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه والساده أعضاء مجلس الإدارة ينعون اللاعب الذى وافته المنية اليوم.

وتضمن البيان أن إدارة نادى سموحه تتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد ومجلس إدارة نادى فيوتشر داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

سموحة ينعى أحمد رفعت



ولعب أحمد رفعت لأندية الزمالك والاتحاد السكندري والمصرى وفيوتشر.



وتعرض احمد رفعت لسقوط مفاجى فى الدقيقة الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر يوم 11 مارس الماضى وتوقف القلب تماما وتم نقله لأحد المستشفيات في منطقة محرم بك ومكث بها فتره قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات فى القاهرة.

وظهر أحمد رفعت مؤخرًا فى برنامج تليفزيونى مع الإعلامي الشهير ابراهيم فايق.

وصعدت روحه إلى بارئها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

