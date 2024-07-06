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أحمد جودة - القاهرة - يستمر غياب الجنوب إفريقى بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن فريقه في مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتعرض بيرسي تاو لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ليغيب عن مباريات الأهلي أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية وفاركو وطلائع الجيش والداخلية بالدوري.

بيرسي تاو يغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، موضحا أن تاو سيخضع لفحوصات جديدة وأشعة للوقوف علي تطورات تعافيه من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الطلائع في السابعة مساء الاثنين المقبل بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

