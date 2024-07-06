نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يعزي في وفاة أحمد رفعت: صداقة تجاوزت الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خبر محزن لمحبي كرة القدم، قام محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بتقديم واجب العزاء لأسرة وأحباء اللاعب أحمد رفعت، الذي وافته المنية صباح يوم السبت.

أحمد رفعت، الجناح الهجومي لنادي مودرن سبورت، توفي عن عمر يناهز 31 عامًا، ما دفع محمد صلاح للتعبير عن حزنه وتضامنه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث كتب: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

تعود صداقة محمد صلاح وأحمد رفعت إلى ما يقرب من 15 عامًا، حيث تنافسا سويًا في مراحل الناشئين والشباب داخل الساحة المصرية لكرة القدم.

أثناء فترة تواجدهما في نادي بازل السويسري في أبريل 2013، اقترب الثنائي أكثر من بعضهما، وعبر موقع "فالجول" عن رسالة صلاح التي أوضح فيها سعادته واستمتاعه بالحياة في سويسرا، وكان ذلك أثناء مشاركتهما في فترة إعارة معًا.

تجسدت العلاقة بين اللاعبين في الصورة التي نشرها صلاح آنذاك، وهما يتجولان في شوارع سويسرا، مما أظهر الروابط القوية بينهما خارج الملاعب أيضًا.

بهذه الكلمات القليلة، عبر محمد صلاح عن فقدانه لصديقه وزميله في الملاعب، مؤكدًا على العلاقة العميقة التي ربطتهما طوال السنوات الماضية في عالم كرة القدم.