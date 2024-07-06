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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لمواجهة نظيره البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.



وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة زد والبنك الأهلي في دوري "نايل" والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة. عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.



يحتل زد المركز السادس برصيد 41 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

