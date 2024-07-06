تشكيل تركيا المتوقع أمام هولندا في ربع نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب تركيا الأول لكرة القدم، مباراة قوية أمام نظيره منتخب هولندا، مساء اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024.



موعد مباراة تركيا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة هولندا مع نظيره تركيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة هولندا في كأس أمم أوروبا



حراسة المرمي: ميرت جونوك.

خط الدفاع: فيردي كادي أوغلو - عبد الكريم بردكجي - ساميت أكايدين - ميرت مولدور.

خط الوسط: كان أيهان - أوكاي يوكوشلو

باريش يلماز - هاكان تشالهان أوغلو - كينان يلديز

في الهجوم: أردا جولر.



القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا



ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب تركيا ضد هولندا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports Max 1HD، حيث تعد الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات كأس أمم أوروبا.

